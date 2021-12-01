Ростов-на-Дону, 1 декабря, 2021, 08:29 — ИА Регнум. В Ростовской области вынесен приговор в отношении 46-летнего жителягорода Зверево, который в течение пяти лет систематически насиловал собственную дочь. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР.

Насилие

Следствием и судом установлено, что смая 2016 года по май 2021годамужчина совершал иные действия сексуального характера и изнасилованиедочери.На момент начала совершения преступлений девочке былодевятьлет.

Суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде 15 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.