Ульяновск, , 08:28 — REGNUM В Ульяновской области восстановлено энергоснабжение в ряде населённых пунктов трёх районов, где из-за аварийного отключения почти 1 тыс. человек остались без света. Об этом сообщает управление МЧС.

ЛЭП Анна Рыжкова © ИА Красная Весна

Информация о происшествии поступила 30 ноября. В ведомстве отмечают, что в 07:02 стало известно об отключении электроэнергии в двух населённых пунктах Майнского района, где проживают 410 человек.

Через 20 минут после этого поступила информация об отсутствии энергоснабжения четырёх сёл Барышского района и двух населённых пунктов Карсунского района.

«Причина: аварийное отключение на линии 10 КВ», — говорят спасатели.

По данным управления, всего под отключение попали 982 человека. Энергоснабжение было восстановлено во всех населённых пунктах в 08:51.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 ноября на улице Карла Маркса в Ульяновске прорвало трубу холодного водоснабжения, в результате без воды остались 1092 жильца. 19 ноября в ульяновском посёлке Вырыпаевка из-за аварии на сетях без воды оставались 5280 человек. 21 ноября из-за прорыва трубы без водоснабжения оказались 3270 жителей Димитровграда.