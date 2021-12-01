Вашингтон, , 08:28 — REGNUM Студия 343 Industries выложила в сеть трейлер одиночной кампании игры Halo Infinite. Ролик был опубликован 30 ноября на YouTube-канале франшизы.

Halo Infinite 343 Industries

В ролике поклонники франшизы могут видеть сцены из начала игры и множество её захватывающих моментов. Разработчики заявили, что Halo Infinite предоставит геймерам возможность окунуться в «самое большое» приключение Halo в истории франшизы.

Напомним, полноценный релиз Halo Infinite состоится 8 декабря 2021 года на ПК и консолях Xbox Seris X/S. 343 Industries 15 ноября 2021-го запустила многопользовательский компонент игры.

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