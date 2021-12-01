Сеул, 1 декабря, 2021, 08:28 — ИА Регнум. Экспорт товаров из Южной Кореи в ноябре 2021 года составил $60,44 млрд, что на 32,1% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на данные министерства торговли, промышленности и энергетики страны.

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Согласно опубликованным данным, ноябрьский показатель является самым высоким с 1956 года, когда в стране впервые начали собирать статистику. Показатель продолжает расти на протяжении тринадцати месяцев подряд.

Среднесуточный экспорт также вырос на 26,6%.

Экспорт полупроводников из страны вырос на 40,1%, нефтехимии — на 63%, автомобилей — на 3,3%, однако экспорт автозапчастей, напротив, упал на 2,2%.

Импорт товаров в Южную Корею составил $57,36 млрд, что на 43,6% больше по сравнению с июлем прошлого года. Профицит товарного баланса составил $3,09 млрд.

С января по ноябрь 2021 года экспорт товаров из Южной Кореи составил $583,8 млрд.