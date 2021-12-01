Горно-Алтайск, , 08:25 — REGNUM Пассажиропоток аэропорта Горно-Алтайска впервые в истории достиг 300 тысяч человек в год. 300-тысячный пассажир был зарегистрирован во вторник, 30 ноября, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

Аэропорт Горно-Алтайска (сс) Gleb Osokin

Ей стала завотделом обслуживания читателей республиканской детской библиотеки Юлия Давыдкина, которая летела в командировку в Российскую государственную детскую библиотеку. Она получила сертификаты юбилейного пассажира, на пользование бизнес-залом аэропорта в 2022 году. Компания «S7 Airlines» также вручила ей сертификат на бесплатный перелет по маршруту Москва — Горно-Алтайск — Москва.

По словам главы республики Олега Хорохордина, за последний год пассажиропоток аэропорта вырос в два раза — со 148,4 до 300 тысяч.

«Это событие делает наш аэропорт настоящим тяжеловесом, который может на равных конкурировать с аэропортами крупнейших городов Сибири и всей страны», — отметил он.

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