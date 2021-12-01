Нейпьидо, , 08:25 — REGNUM Бывший государственный советник и министр иностранных дел Мьянмы Аун Сан Су Чжи, которая до военного переворота фактически управляла страной, может быть осуждена в общей сложности на 100 годам тюрьмы. Об этом 1 декабря сообщает информационное агентство Kyodo (Япония).

Аун Сан Су Чжи Claude TRUONG-NGOC

По его данным, 30 ноября против Аун Сан Су Чжи было выдвинуто новое обвинение в коррупции. Вынесение приговора по одному из дел, также намеченное на этот день, было отложено до 6 декабря.

В настоящее время в отношении 76-летней Аун Сан Су Чжи рассматривается 10 уголовных обвинений. Основная их часть связана с коррупцией, но некоторые затрагивают нарушение законодательства о неразглашении государственных секретов. Общий срок наказания по всем этим приговорам, в случае их утверждения судом, достигает 100 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, бывшему государственному советнику и министру иностранных дел Мьянмы Аун Сан Су Чжи, отстранённой от власти в результате военного переворота 1 февраля, предъявлены новые обвинения — на этот раз в получении взятки в размере $600 тысяч.

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