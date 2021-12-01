Тбилиси, 1 декабря, 2021, 08:20 — ИА Регнум. Предприятия в Грузии, которые не будут исполнять требование проверять ковид-паспорта у клиентов, понесут серьёзную ответственность. Об этом, как передаёт агентство «Интерпрессньюс», сообщил журналистам глава Службы инспекции труда Беки Перадзе.

Цитата из м∕ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия Ограничение

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Новые правила посещения общественных мест в Грузии начали действовать с 1 декабря. Документы или QR-коды, подвержэдающие вакцинацию от COVID-19 или перенесённую болезнь, требуются от посетителей ресторанов, кафе, концертных залов, спортивных объектов, гостиниц. С этого же дня сотрудники инспекции будут проверять, как соблюдают новые правила.

«Первые дни будут рекомендательного характера, и мы поможем как бизнес-объектам, так и гражданам беспрепятственно скачать те сервисы, которые распространены действующим законодательством», — сказал Перадзе.

Он отметил, что в дальнейшем наказание за нарушение новой схемы работы составит 2000 лари (около $645) для физических лиц и 10 000 (около $3200) — для юридических. При повторных нарушениях наказание будет ужесточаться.

«Повторение влечет уголовную ответственность, предусмотренную за нарушение правил изоляции и карантин», — заявил глава инспекции.

Перадзе также предупредил, что предприятия, которые начнут системно нарушать новые требования, будут временно закрывать.

Стоит отметить, что в Грузии за восемь месяцев прививочной кампании согласились привиться только около 35% взрослого населения. В разных городах проходят массовые акции протеста против введения ковид-паспортов.