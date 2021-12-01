Биробиджан, , 08:23 — REGNUM Сельхозпроизводители Еврейской автономии получат более 214 млн рублей в течении двух недель. Средства будут перечислены в качестве компенсации за потери во время паводка в регионе, сообщил 1 декабря телеграм-канал «Новости ЕАО».

Деньги Kaluga-poisk.ru

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«Документы были своевременно представлены в Минсельхоз России. Распоряжением премьер-министра Михаила Мишустина нам выделено около 214,12 млн рублей, деньги уже на территории. В настоящее время идет подписание соответствующих документов и в течение 2 недель мы доведем все эти средства до сельхозтоваропроизводителей», — отметил заместитель председателя правительства ЕАО Олег Ивакаев.

Деньги региону перечислят из резервного фонда РФ.

В 2021 году в зону подтопления в ЕАО попали 12 тысяч гектаров возделываемой земли.

Как сообщало ИА REGNUM, потерявшим урожай аграриям Дальнего Востока выплатят 1,4 млрд рублей. Миллиард из этой суммы получат сельхозпроизводители Амурской области,