Челябинск, , 08:17 — REGNUM В аэропорту Челябинска утром 1 декабря задержано выполнение девяти рейсов. Об этом сообщает Уральская транспортная прокуратура.

Аэропорт. Челябинск

Chelyabinsk2020

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Причинами стали гололёд и порывистый ветер. Самолёты задержаны в Ростов-на-Дону, Норильск, Казань, Санкт-Петербург, Минеральные Воды и Москву. Вылета ожидают более тысячи пассажиров.

Представители авиакомпаний оказывают гражданам помощь. Ситуация находится на контроле у Уральской транспортной прокуратуры. Для недопущения нарушений прав пассажиров ведомство создало в аэропорту мобильную приёмную.