Лабытнанги, Ямало-Ненецкий АО, 1 декабря, 2021, 08:15 — ИА Регнум. На Ямале директора и учителя одной из школ города Лабытнанги привлекли к дисциплинарной ответственности за показ слайда с флагом ЛГБТ на уроке. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры ЯНАО.

Флаг ЛГБТ

В ходе прокурорской проверки установлено, что 16 ноября 2021 года одним из педагогов школы в рамках празднования Всемирного дня толерантности была размещена презентация, где несовершеннолетним обучающимся демонстрировался слайд с флагом ЛГБТ.

Таким образом была распространена информация, наносящая вред нравственному и духовному развитию несовершеннолетних, отмечают в пресс-службе прокуратуры ЯНАО.