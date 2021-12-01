Чебоксары, , 08:14 — REGNUM Нарушителям земельного законодательства в Чувашии дополнительно начислен земельный налог в размере 280 тыс. рублей. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Чувашии и Ульяновской области.

Земля Иван Шилов © ИА REGNUM

В ноябре 2021 года стало известно, что чувашские налоговики пересчитали ставки земельного налога по 43 земельным участкам площадью 614,72 гектара и дополнительно начислили земельный налог на общую сумму 280,9 тыс. рублей по максимальной ставке. Данный перерасчёт сделан на основании материалов, которые управление Россельхознадзора передало в 2020 году.

В ведомстве отмечают, что таким образом, помимо штрафов, нерадивые землепользователи несут дополнительную ответственность за неиспользование земельных участков категории «земли сельскохозяйственного назначения» в виде повышенной ставки земельного налога.

Всего с начала 2021 года управлением Россельхознадзора в налоговую службу направлена информация о неиспользуемых участках общей площадью 634 гектара, принадлежащих 61 землевладельцу. В таких случаях начисляется земельный налог по повышенной ставке — до 1,5% от кадастровой стоимости участка.

Отметим, что в рамках обменной работы с налоговыми органами передаются, в частности, сведения о нарушениях использования земель сельскохозяйственного назначения. Это позволяет УФНС применять к недобросовестным землепользователям повышенную ставку земельного налога.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2021 года руководитель управления Россельхознадзора по Чувашии и Ульяновской области Алексей Палькин заявлял, что в Чувашии после проверок государственных инспекторов в оборот вовлечено 343 гектара сельхозземель, добровольно отказались от участков площадью 166 гектаров.

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