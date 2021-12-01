Сеул, 1 декабря, 2021, 08:13 — ИА Регнум. Создатель сериала «Игра в кальмара» Хван Дон Хёк уточнил информацию, касающуюся второго сезона шоу. Интервью с ним было опубликовано 30 декабря на портале Vulture.

Кадр из мини-сериала «Игра в кальмара»

Продюсер отметил, что ранее появившаяся в СМИ информация о том, что «Игра в кальмара» получит второй сезон не соответствует действительности, поскольку основывается на неверном переводе его слов. Он пояснил, что ранее сказал журналистам, что только «думает» о съёмках возможного продолжения.

Выяснилось, что Netflix тоже пока не вынес окончательного решения по поводу производства сиквела, но в компании этот вопрос постоянно обсуждается. Хван Дон Хёк также сообщил, что столкнулся с сильным давлением из-за огромного успеха первого сезона сериала. «Еще у меня есть фильм, который я планировал снять после «Игры в кальмара», и я ещё не решил, что мне следует снимать в первую очередь», — отметил продюсер.

Отметим, в ноябре 2021 года в сети появилась информация о том, что Хван Дон Хёк планирует снять второй сезон «Игры в кальмара». Тогда продюсер и режиссёр сказал, что ему «не оставляют выбора», и пообещал, что главный герой шоу «вернётся» и «что-то сделает для мира».