Нью-Йорк, США, 1 декабря, 2021, 08:12 — ИА Регнум. Число умерших от COVID-19 в 2021 году мире превысило показатели смертности от коронавирусной инфекции за 2020 год, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш 29 ноября в ходе выступления на заседания глав МИД «Группы семидесяти семи» (G-77).

UN Photo/Mark Garten Антониу Гутерреш

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: новый штамм «Омикрон» захватывает планету, что дальше?»

По его словам, ситуацию не удалось переломить даже несмотря на создание вакцин от коронавируса. Генсек отметил, что пандемия продолжает «сеять страх» в различных странах вне зависимости от уровня их развития. Гутерреш выразил мнение о том, что справиться с распространением коронавируса в мире поможет глобальный план вакцинации.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 ноября Антониу Гутерреш призвал не допустить закрытия границ между странами из-за выявления нового штамма SARS-CoV-2 «Омикрон».

Читайте также: Гутерреш призвал не допустить ограничения поездок из-за штамма «Омикрон»