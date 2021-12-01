Челябинск, , 08:09 — REGNUM Аэропорт Челябинска временно не принимает авиарейсы. Причиной стало ЧП с самолётом из Казани, сообщает Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ.

Самолёт Bombardier Adrian Pingstone (Arpingstone)

Сейчас следователи проводят проверку по факту выкатывания самолёта из Казани за пределы полосы. Выясняются все обстоятельства этого авиационного происшествия. И по итогам проверки будет принято соответствующее решение.

Как сообщало ИА REGNUM, самолёт «Bombardier» выкатился за пределы полосы на 20−25 метров. Это произошло ночью. Пострадавших нет.

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