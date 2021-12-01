Челябинск, 1 декабря, 2021, 08:09 — ИА Регнум. Аэропорт Челябинска временно не принимает авиарейсы. Причиной стало ЧП с самолётом из Казани, сообщает Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ.

Adrian Pingstone (Arpingstone) Самолёт Bombardier

Сейчас следователи проводят проверку по факту выкатывания самолёта из Казани за пределы полосы. Выясняются все обстоятельства этого авиационного происшествия. И по итогам проверки будет принято соответствующее решение.

Как сообщало ИА REGNUM, самолёт «Bombardier» выкатился за пределы полосы на 20−25 метров. Это произошло ночью. Пострадавших нет.