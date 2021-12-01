Москва, , 08:05 — REGNUM Российский агропромышленный комплекс (АПК) за 11 месяцев 2021 года поставил на экспорт продукции на $31,2 млрд (2,3 трлн рублей), что превышает показатель за весь прошлый год ($30,5 млрд). Об этом 1 декабря сообщили в центре «Агроэкспорт» при Минсельхозе России.

Уборка зерновых Dsh.krasnodar.ru

Наибольшие темпы роста показала масложировая отрасль — с начала года поставки этой продукции выросли на 49%, до $6,2 млрд. Положительная динамика наблюдается в сфере поставок зерна (+10%, до $9,4 млрд), рыбы и морепродуктов (+29%, до $6,08 млрд), мясной и молочной продукции (+30%, до $1,3 млрд).

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Основной объём экспорта осуществляется в страны Евросоюза — 44% от общего, Турцию и Китай, Южную Корею и Казахстан.

В 2020 году Россия экспортировала продукции АПК на $30,5 млрд против $25,6 млрд в 2019 году.

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