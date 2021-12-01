Киев, 1 декабря, 2021, 08:16 — ИА Регнум. Отношения Белоруссии и Украины непоправимо пострадают, если белорусские власти признают полуостров Крым российским регионом. Об этом украинский министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба заявил в Риге, где проходит встреча глав МИД стран НАТО, его слова приводит «Укринформ».

Mfa.gov.ua Дмитрий Кулеба

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о намерении посетить Крым и отметил, что полуостров — де-факто и де-юре часть России с 2014 года. По словам Лукашенко, его поездка в Крым будет означать его признание российским регионом.

Кулеба подчеркнул, что украинская сторона будет оценивать действия белорусского лидера. Если Белоруссия действительно «признает незаконную оккупацию Крыма Россией, это нанесет непоправимый удар по украинско-белорусским отношениям», заверил он.

«Мы будем действовать по полной программе», — пригрозил Кулеба.

Глава украинского МИД добавил, что вопрос Крыма — не тот случай, когда Киев «позволяет себе воздержание».

Как сообщало ИА REGNUM, Крым вошёл в состав России после референдума, проведённого в марте 2014 года. Более 95% жителей полуострова высказались за воссоединение с РФ. Лукашенко, говоря о желании посетить Крым, сослался на договорённость с президентом РФ Владимиром Путиным. Первым делом белорусский президент хочет побывать в Севастополе.

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