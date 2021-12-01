Москва, , 08:00 — REGNUM Из-за гололедицы в Москве объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности, сообщает 1 декабря сайт Гидрометцентра России.

Гололедица на дорогах Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

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Период предупреждения будет действовать до 21:00 2 декабря. Аналогичная ситуация и в Московской области.

Кроме того, в столичном регионе завершается период предупреждения из-за сильного ветра с порывами до 22 м/с. Срок истекает в 9:00 1 декабря.

Как сообщало ИА REGNUM, в аэропортах Москвы около 50 авиарейсов отменили и задержали.