Чебоксары, , 07:59 — REGNUM В Чувашии завершено расследование и передано в суд уголовное дело в отношении членов преступной группы, которых обвинили в сбыте контрафактных табачных изделий. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

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Фигурантами уголовного дела стали два члена преступной группы, оба — жители Алатыря. Правоохранители полагают, что в марте — апреле 2020 года они закупали оптом в Москве и других крупных городах контрафактные табачные изделия, то есть без акцизных марок.

«Впоследствии под видом известных марок производителей табака перевозили и реализовывали товар через розничную сеть на территории Алатырского района», — говорят в надзорном ведомстве.

Следствие считает, что таким образом был сбыт товар на 533 тыс. рублей. Преступная деятельность пресечена сотрудниками УФСБ и МВД по Чувашии, нелегальный товар изъят.

Обвинение предъявлено по признакам преступления, предусмотренных п. «а» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ («Приобретение, хранение и продажа контрафактных табачных изделий»). Дело будет рассматриваться в Алатырском районном суде.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе 2021 года в Чебоксарах вынесен приговор двум работникам фармацевтической компании, которых обвиняли в незаконном сбыте медицинского спирта. Оперативники изъяли 20 тонн «товара». Фигуранты уголовного дела оштрафованы на 50 тыс. рублей каждый.

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