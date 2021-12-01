Рига, , 07:58 — REGNUM Взаимодействие в рамках поддержки Украины, которая якобы может столкнуться с «российской угрозой», стала темой переговоров американского госсекретаря Энтони Блинкена и генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга на встрече в Риге. Об этом 29 ноября сообщили в пресс-службе Госдепартамента США.

НАТО и Украина Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Минские соглашения? Не слышали. Украина идёт на конфликт — все новости»

Кроме того, участники разговора обсудили подготовку новой стратегической концепции Североатлантического альянса, а также вопросы региональной безопасности и контроля над вооружениями.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 ноября Энтони Блинкен и Йенс Столтенберга провели телефонный разговор, посвятив его «необычной военной активности», которая будто бы исходит от РФ у границы с Украиной.

Читайте ранее в этом сюжете: Блинкен и Столтенберг обсудили Россию и встречу НАТО