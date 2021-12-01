Салехард, , 07:55 — REGNUM Житель Салехарда скончался из-за ненадлежащей медицинской помощи. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры ЯНАО.

Смерть Ponpic.ru

В ходе прокурорской проверки по жалобе супруги скончавшегося пациента выявлены дефекты лечебно-диагностической тактики и оформления первичной медицинской документации.

Прокуратура направила иск в суд о взыскании с окружной клинической больницы и станции скорой медицинской помощи компенсации причинённого морального вреда в связи со смертью салехардца. Суд удовлетворил требования надзорного ведомства. В пользу женщины с медучреждений взыскано 500 тыс. рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Тюмени 30 ноября пожилой мужчина скончался в коридоре поликлиники в ожидании приёма к врачу.

Читайте ранее в этом сюжете: Тюменский пенсионер умер в поликлинике перед кабинетом врача