Москва, , 07:55 — REGNUM Переговоры с президентом России Владимиром Путиным были очень успешными и содержательными, заявил президент Вьетнама Нгуен Суан Фук по итогам встречи с российским лидером в Москве, сообщает Вьетнамское новостное агентство (VNA).

Вьетнам Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Президент республики назвал встречу с Путиным «исторической». По его словам, встреча проходила в течение 3 часов и 45 минут, в ходе нее обсуждались не менее двадцати различных тем.

«Президент Путин сказал, что он был очень тронут тем, насколько Вьетнам понимает Россию», — отметил Нгуен Сан Фук.

Президент Вьетнама добавил, что Путин предложил создать парк вьетнамско-российской дружбы, чтобы напоминать подрастающему поколению о давней дружбе между двумя странами. Кроме того, Нгуен Сан Фук поблагодарил российского лидера за многолетнюю поддержку республики, а также помощь Вьетнаму со стороны Советского Союза в ходе войны с иностранными оккупантами.