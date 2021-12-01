Оренбург, , 07:53 — REGNUM В Оренбурге состоялось долгожданное событие — открытие после капитального ремонта ул. Постникова. Вечером 30 ноября открыли движение транспорта. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Отремонтированная ул. Постникова в Оренбурге Пресс-служба администрации Оренбурга

В течение четырех месяцев подрядчик выполнил переустройство инженерных сетей, полную замену конструкции дорожной одежды, модернизацию линии искусственного освещения, укладку тротуаров плиточным покрытием, устройство велодорожек. Протяженность обновленного участка улицы Постникова (от ул. Чичерина до ул. Комсомольской) — 1,04 км.

Стоимость контракта составляет почти 253 млн рублей. Ремонт выполнен в срок. Согласно условиям договора подрядчик должен сдать объект до 1 декабря.

Напомним, в Оренбурге капремонт сразу двух центральных магистралей (улиц Постникова и Володарского) начали в начале августа 2021 года. Горожане опасались, что работы не успеют завершить своевременно.

При осмотре улицы и.о. главы города Сергей Салмин отметил, что работа выполнена на достойном уровне.

Примечательно, что в конце ноября группа чиновников осталась довольна и ремонтом ул. Володарского. Однако спустя короткое время подрядчику пришлось переделывать один участок.

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