Якутск, 1 декабря, 2021, 07:54 — ИА Регнум. В Вилюйском районе досрочно лишили мандата представителя совета депутатов муниципалитета. Причиной лишения полномочий стал приговор за мошенничество, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 1 декабря в пресс-службе прокуратуры региона.

Цитата из к/ф «Приключения Буратино». реж Иван Петрович Иванов-Вано, Дмитрий Наумович Бабиченко.1960. СССР Мошенник

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Народного избранника судили по статье 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере) и признали виновным. Депутат приговорён к пяти годам заключения в колонии общего режима и штрафу в полмиллиона рублей.

Защита депутата пыталась обжаловать приговор, но Верховный суд Якутии оставил его без изменений. Это стало причиной прекращения полномочий народного избранника на заседании совета депутатов.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году с депутата сельского представительного органа в Среднеколымском районе Якутии сняли полномочия из-за того, что он не отчитался о доходах и имуществе. В прокуратуре его действия квалифицировали как нарушение закона о противодействии коррупции.