Екатеринбург, , 07:51 — REGNUM В Свердловской области ночью 1 декабря прошёл ледяной дождь. Об этом сообщают местные жители.

Лёд

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К утру накопившаяся жидкость превратилась в корку льда. В итоге образовался сильный гололёд. Его последствия ощутили на себе и пешеходы, и владельцы автотранспорта.

Местами граждане жалуются на то, что на улицах практически не видно дворников. Отметим, сегодня в течение дня на Среднем Урале ожидается до +3 градусов. Лёд может растаять.