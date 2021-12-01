Москва, 1 декабря, 2021, 07:42 — ИА Регнум. В Москве зафиксирован рекордный рост числа индивидуальных предпринимателей (ИП), сообщил 1 декабря вице-мэр столицы Владимир Ефимов.

AlexanderStein Бизнес

В октябре статус ИП оформили 7825 человек, что является самым высоким показателем. Он превысил число регистраций в сентябре 2021 года на 3,5%.

«Несмотря на введенные в конце октября ограничения, связанные с пандемией, темпы регистрации новых ИП в Москве продолжили расти и сегодня выше, чем в 2019 году», — рассказал Ефимов, его слова приводит официальный сайт мэра и правительства столицы.

По информации заместителя мэра, за январь ― октябрь 2021 года новых индивидуальных предпринимателей зарегистрировалось 65,6 тыс. — на 5,4% больше, чем за январь ― октябрь 2019 года.

Всего в Москве, по данным на 1 ноября, зарегистрировано 356,3 тыс. индивидуальных предпринимателей.