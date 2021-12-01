Токио, 1 декабря, 2021, 07:42 — ИА Регнум. Выдача так называемых «исключительных разрешений» на въезд в Японию будет ограничена из-за угрозы распространения новых штаммов коронавируса, заявил генеральный секретарь японского правительства Хирокадзу Мацуно 1 декабря на пресс-конференции.

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Такой шаг предпринятв рамках общего усиления ограничений на выдачу виз иностранцам. «Исключительные разрешения» на въезд в Японию предоставляют зарубежным деятелям культуры и спорта, а также родственникам японских граждан. В октябре подобные визы были выданы почти 20 тыс. иностранцев.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 декабря Япония запретила въезд для иностранных граждан, прибывающих из ЮАР, Анголы, Ботсваны, Замбии, Зимбабве, Лесото, Малави, Мозамбика, Намибии, Эсватини (Свазиленда) из-за штамма коронавируса «Омикрон».