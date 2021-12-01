Москва, , 07:40 — REGNUM В шести регионах России с 1 декабря ужесточена система QR-кодов. Об этом пишут СМИ.

QR-код

Mos.ru Е. Самарин

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В Сочи вход в административные здания возможен теперь только при предъявлении такого кода. В Калмыкии по ним можно посещать музеи, салоны красоты, кафе и непродовольственных магазинов с площадью торгового зала более 100 кв. метров. В Орловской области ввели региональный QR-код для граждан, имеющих достаточный титр антител.

В Челябинской области система QR-кодов теперь распространена на заведения общепита. При этом она не затрагивает несовершеннолетних, а также те точки общепита, которые оказывают услуги для работников организаций либо расположены в аэропортах и на ж/д вокзалах. В Омской области по QR-кодам теперь будут пускать чиновников на работу, а в Хабаровском крае без них не улететь местными авиалиниями и не попасть в административные здания.

Как сообщало ИА REGNUM, основная часть ограничений, связанных с QR-кодами, была введена во многих регионах России в октябре.