Пермь, 1 декабря, 2021, 07:39 — ИА Регнум. В Перми уволен начальник краевого управления противопожарной службы Роман Пьянков. Причиной стали результаты проверки после жалоб сотрудников на низкую зарплату, сообщает telegram-канал «Лбов».

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Ранее пожарных районных частей службы неоднократно выражали недовольство своим низким заработком. Они жаловались губернатору, президенту России Владимиру Путину.

В министерстве территориальной безопасности подтвердили информацию об отставке Пьянкова. Трудовой договор с ним расторгнут 26 ноября. Обязанности начальника государственного казенного учреждения сейчас исполняет заместитель руководителя ведомства Роман Андреев.

«Решение об увольнении принято в связи с несостоятельностью работника в полной мере обоснованно и разумно действовать в интересах Государственной противопожарной службы Пермского края», — сказали в министерстве.