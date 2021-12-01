Вашингтон, , 07:37 — REGNUM Отстранению от работы на телеканале CNN журналиста Криса Куомо, брата экс-губернатора штата Нью-Йорк Эндрю Куомо, порадовался бывший президент США Дональд Трамп. Соответствующее заявление распространила 1 декабря пресс-служба политика.

Трамп Иван Шилов © ИА REGNUM

Отстранение на неопределённый срок от работы журналиста Куомо экс-президент США назвал «хорошими новостями». Трамп задался вопросом, в чём причина отстранения Криса Куомо, и предложил два варианта. Первый — «кошмарный» рейтинг журналиста, или же второй — что брат журналиста больше не губернатор.

Трамп пришёл к выводу, что на отстранение Криса Куомо, скорее всего, повлияли сразу две названных им причины.

Ранее ИА REGNUM сообщало об отстранении на неопределённый срок от работы руководством телеканалом CNN журналиста Криса Куомо, брата экс-губернатора штата Нью-Йорк Эндрю Куомо. Уточняется, что в отношении журналиста начато расследование. Утверждается, что Крис Куомо помогал брату в период разбирательств по делу о сексуальных домогательствах.

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