Вашингтон, 1 декабря, 2021, 07:37 — ИА Регнум. Отстранению от работы на телеканале CNN журналиста Криса Куомо, брата экс-губернатора штата Нью-Йорк Эндрю Куомо, порадовался бывший президент США Дональд Трамп. Соответствующее заявление распространила 1 декабря пресс-служба политика.

Иван Шилов ИА REGNUM Трамп

Отстранение на неопределённый срок от работы журналиста Куомо экс-президент США назвал «хорошими новостями». Трамп задался вопросом, в чём причина отстранения Криса Куомо, и предложил два варианта. Первый — «кошмарный» рейтинг журналиста, или же второй — что брат журналиста больше не губернатор.

Трамп пришёл к выводу, что на отстранение Криса Куомо, скорее всего, повлияли сразу две названных им причины.

Ранее ИА REGNUM сообщало об отстранении на неопределённый срок от работы руководством телеканалом CNN журналиста Криса Куомо, брата экс-губернатора штата Нью-Йорк Эндрю Куомо. Уточняется, что в отношении журналиста начато расследование. Утверждается, что Крис Куомо помогал брату в период разбирательств по делу о сексуальных домогательствах.