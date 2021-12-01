Ханты-Мансийск, , 07:34 — REGNUM В Югре за весь период действия программы капремонта по состоянию на 1 декабря 2021 года собираемость взносов составила 91,5%. Об этом сообщает пресс-служба Югорского фонда капитального ремонта.

Капитальный ремонт Onf.ru

Всего с 2014 года жители Югры собрали на капремонт своих домов более 20 млрд рублей. При этом региональным оператором за этот период было начислено 21,8 млрд рублей. То есть собственники квартир задолжали за капремонт более 1,8 млрд рублей.

Наибольшая собираемость взносов традиционно наблюдается в Покачах, Лангепасе, Югорске и Нягани. Наименьшая платёжная дисциплина по взносам на капремонт зафиксирована в Берёзовском районе — 84%.

Отмечается, то с 2014 по 2020 годы на капитальный ремонт многоквартирных домов в Югре было потрачено из фонда более 18 млрд рублей. На эти средства в Югре отремонтировано свыше 2300 домов. В 2021 году планируется итоговая сумма, затраченная на капремонт, порядка семи миллиардов рублей.