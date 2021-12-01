Анкара, , 07:33 — REGNUM Кремль отреагировал на послание президента Реджепа Тайипа Эрдогана, который заявил, что «хочет участвовать в решении проблемы на Украине», предложив роль Турции в качестве посредника в переговорах между Москвой и Киевом.

Военнослужащие Османской империи

На заявления Эрдогана, которые заметили все ведущие СМИ России, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отреагировал словами: «Россия не является стороной конфликта на востоке Украины, а потому саммит в таком формате не поможет разрешить кризис, о котором идет речь».

Свои заявления Эрдоган сделал по возвращении из Туркменистана в беседе с представителями прессы на борту президентского самолета. Один из журналистов спросил, может ли Эрдоган сыграть посредническую роль между Украиной и Россией.

Эрдоган отметил, что он выступаем за господство мира в регионе, особенно учитывая присутствие там крымских татар. Кроме этого, он добавил, что он много раз обсуждал этот вопрос с российской стороной. «Мы хотим, чтобы этот регион шел в будущее как регион, где царит мир. Мы хотим, чтобы этот вопрос развивался в положительном направлении. В этих целям можно предложить как посредничество, так и обсуждение данной темы. Также мы хотели бы участвовать в решении этого вопроса, развивая переговоры как с Украиной, так и с г-ном Путиным», — сказал Эрдоган.

Пользователи социальных сетей прокомментировали слова турецкого президента о посредничестве Турции в переговорах между Украиной и Россией:

В эфире телеканала HabertürkTV был задан вопрос о посредничестве Турции, такой же вопрос телеканал адресовал читателям на своей странице в Twitter:

@HaberturkTV: Можем ли мы быть посредником между Украиной и Россией?

Доктор Хакан Гюнеш @hakangunesh ответил: «Вы пытаетесь поддерживать хорошие отношения с Украиной и ожидаете прогресса в ваших стратегических отношениях с Россией. И тут же вы пытаетесь быть посредником. Это нереально».

Центр политики Восточного Средиземноморья опубликовал в Twitter слова бывшего адмирала Джихата Яйджы:

@akdenizpolitik: Джихат Яйджы: «Поскольку наше географическое местонахождение не может измениться, у нас хорошие отношения с Россией, Украиной и Грузией. Ухудшение этих отношений будет играть против Турции. Мы действуем как благонамеренный посредник между Россией и Украиной, и мы, как Турция, должны продолжать это делать».

Пользователь по имени «Европейский турок» перечислил следующие пункты, которые раскрывают шовинистический подход во внешней политики правительства ПСР в последние годы:

«Европейский турок» @Avrpli_Turkler: Мы уничтожаем террористические организации внутри страны, и что же нам делать за границей?

1: Мы должны изолировать Северный Ирак (Иракский Курдистан) политически и экономически, разобраться с иракским правительством и укрепить наших братьев туркоман!

2: Мы должны создать силы ополчения на Балканах.

3: Нам следует уделять больше внимания Западной Фракии. Мы должны усилить позиции Национальной разведывательной организации в этом регионе.

4: На Черном море мы должны занять позицию посредника между Украиной и Россией и в Крыму. Все должно быть сделано пошагово.

5: Мы должны ускорить работы по геологоразведке газа на Северном Кипре!

6: Мы должны с помощью точечной операции вернуть домой представителей оппозиции и высокопоставленных руководителей РПК!

7: Мы должны держать границы «Misak-i Milli» (границы незадолго до развала Османской Империи от Батуми до Фракии) на повестке дня и больше поддерживать наших братьев в Сирийской национальной армии и туркоман.

Пользователь Эртугрул Арслан поддерживает идею посредничества:Эртугрул Арслан @corleonertugrul: Миротворческие силы НАТО должны срочно высадиться в Крыму, а контроль над Крымом и Азовским морем должны быть временно переданы Турции, которая является ближайшей и третьей по величине армией НАТО в регионе. Турция — единственное государство, которое может выступить посредником между Украиной и Россией.

Это человеческая трагедия.

Отвечает студент университета по имени Муратхан:Муратхан @ObaBeyi___: Турция должна стать ПОСРЕДНИКОМ между Украиной и Россией. Минский процесс развалился. Донбасс они покинут, но Крым останется русским. Только благодаря посредничеству можно будет найти решение без войны.

Пользователь по имени «Свободный турок» так же поддерживает идею посредничества:

«Свободный турок» @EvreninElcisi: Особенно, если в игру вступят империалистические силы, базы которых находятся на нашей земле?! Турция должна действовать как посредник между Украиной и Россией против империализма и выдвигать новые идеи и проекты. Своими политиками, учеными, промышленниками, экономистами, академиками. Иными словами — без использования оружия.