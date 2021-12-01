Благовещенск, 1 декабря, 2021, 07:32 — ИА Регнум. Арбитражный суд Амурской области получил несколько исков в адрес компаний, занимающихся строительством жилого микрорайона при Амурском газоперерабатывающем заводе. В том числе с ООО «Монолитстрой» требуют взыскать 55,4 млн рублей за нарушение сроков и этапов строительства объекта, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе судебной инстанции.

Lawfirmwinstonsalem.com Иск

Читайте также: «Сила Сибири»: генподрядчик завода подал иски на 2,5 млрд рублей

Иск подала строительно-торговая компания «ДоброСтрой». По её данным, «Монолитстрой» игнорирует и сам строительный процесс, и деловую переписку по выполнению условий договора. Такое поведение подрядчика создаёт репутационные риски для компании, указано в документах.

При этом «ДоброСтрой» является ответчиком по иску, поданному компанией ООО «Техно-Строй». Ей в свою очередь предъявили претензии за то, что для подрядчика вовремя не подготовили площадку, на которой должны были построить поликлинику. Кроме того, на «ДоброСтрой» пожаловались, что компания не снабжала вовремя подрядную организацию строительными материалами для возведения медучреждения. С «ДоброСтроя» просят взыскать 26 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте генподрядчик Амурского газоперерабатывающего завода обратился с двумя крупными финансовыми исками к China Petroleum Engineering & Construction Corporation и её филиалу в Амурской области. Претензии в целом составляют более 2,5 млрд рублей.