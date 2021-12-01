Оренбург, 1 декабря, 2021, 07:26 — ИА Регнум. В Оренбурге после скандала, который разразился вокруг благоустройства ул. Туркестанской в рамках нацпроекта, мэрия заявила, что деревянные настилы будут убраны, а тротуары выровнены.

Иван Шилов ИА REGNUM Оренбург

«Деревянные конструкции на ул. Туркестанской областного центра будут демонтированы, пешеходная зона — выровнена. Решение установить деревянные трапы на пешеходной зоне на участке ул. Туркестанской, где наблюдается уклон в сторону проезжей части, было временным», — сообщает пресс-служба администрации.

Напомним, после капитального ремонта ул. Туркестанская «прославилась» кривыми тротуарами. Подрядчик закатал пешеходные дорожки в асфальт так, что они оказались под сильным уклоном, и пешеходы рискуют при гололеде скатываться прямо на проезжую часть под колеса машин. Такая реализация нацпроекта вызвала резкую критику и получила федеральную огласку. Чиновники заявили, что до заморозков установят ограждения перильного типа. В результате на тротуарах появились деревянные настилы, что вызвало шок у оренбуржцев.