Президент России Владимир Путин сегодня, 1 декабря, посетит открывающийся центр искусства «Дом культуры «ГЭС-2» и примет верительные грамоты у вновь прибывших послов иностранных государств. Как сообщает сайт Кремля, здание ГЭС-2 на Болотной набережной было построено к 1907 году по проекту архитектора Василия Башкирова, в нем располагалась одна из старейших электростанций Москвы. В 2009 году объекту присвоен статус памятника архитектуры. В 2014 году здание приобрел фонд современного искусства V-А-С. Фонд, основанный Леонидом Михельсоном, пригласил студию «Ренцо Пьяно Билдинг», чтобы сделать из электростанции, снабжавшей энергией объекты московской городской инфраструктуры почти 100 лет, новое культурное пространство, вмещающее в себя выставочные площадки, авторские мастерские, студии художников. Церемония вручения верительных грамот вновь прибывшими послами иностранных государств традиционно пройдёт в Александровском зале Большого Кремлёвского дворца. Подробности — в трансляции ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Путин

13:31 01.12.2021 Президент России Владимир Путин пожелал успехов послам.

13:31 01.12.2021 Путин сказал, что послы могут рассчитать всестороннюю поддержку российских властей.

13:32 01.12.2021 «Когда-то эта зараза должна нас оставить, когда-то мы должны её победить, когда-то жизнь должна вернуться в нормальное русло» — Путин.

13:33 01.12.2021 Путин сказал, что в ходу уже появился термин вакцинный национализм.

13:33 01.12.2021 Верительные грамоты главе Российского государства вручат Любомир Регак (Словацкая Республика), Данг Минь Кхой (Социалистическая Республика Вьетнам), Абдуллахи Иибаиквал Шеху (Федеративная Республика Нигерия), Маджу Каке (Гвинейская Республика), Хасан Абди Дауд (Федеративная Республика Сомали), Лесли Акуа Акяа Опоку-Варе (Республика Гана), Вернер Альмхофер (Австрийская Республика), Мохамед Махмуд Дахи (Исламская Республика Мавритания), Давлатшох Гулмахмадзода (Республика Таджикистан), Лвин У (Республика Союз Мьянма), Родриго Де Лима Баэна Соарес (Федеративная Республика Бразилия), Аугушту да Силва Кунья (Республика Ангола), Джорджио Стараче (Итальянская Республика), Джанита Абейвикрема Лиянаге (Демократическая Социалистическая Республика Шри-Ланка), Акамби Андре Окунлола Биау (Республика Бенин), Хуан Фернандо Ольгин Флорес (Республика Эквадор), Роландо Энрике Барроу Ноад (Республика Панама), Юрий Павел Сантакрус Пердомо (Республика Эль-Сальвадор), Маркос Гомес Мартинес (Королевство Испания), Паван Капур (Республика Индия).

13:33 01.12.2021 Мы призываем всех международных партнёров действовать коллективно и коллегиально — Путин.

13:34 01.12.2021 Путин говорит о напряженности у границ России.

13:35 01.12.2021 Добиваться предоставления России надёжных и долгосрочных гарантий безопасности — основная задача — Путин.

13:36 01.12.2021 Стабильная, спокойная ситуация нужна всем без исключения — Путин.

13:36 01.12.2021 Наши партнёры на словах говорили, что НАТО не будет расширяться на восток. Сделано ровно наоборот — Путин.

13:37 01.12.2021 Надеюсь, вы доведёте данный сигнал до руководства своих государств — призвал Путин послов.

13:37 01.12.2021 Путин говорит о борьбе с нацизмом.

13:40 01.12.2021 Путин делает обзор важных сфер сотрудничества со всеми странами, которые представляют послы, присутствующие на встрече.

13:47 01.12.2021 Путин — послам на вручении верительных грамот в Кремле: хотел бы выразить уверенность, что ваша профессиональная деятельность в России будет насыщена интересными встречами, мероприятиями, контактами.

13:48 01.12.2021 Путин сказал, что на следующий неделе предстоит визит в Индию.

13:50 01.12.2021 Наша страна высоко ценит политику постоянного нейтралитета Австрии, а также авторитет Вены как общепризнанной переговорной площадки для многосторонней дипломатии — Путин.

14:03 01.12.2021 Не мы кому-то угрожаем, обвинять нас и сваливать все с больной головы на здоровую — безответственно — Путин.

14:24 01.12.2021 Президент России Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот. Цитата из видео. kremlin.ru.

14:24 01.12.2021 Вообще, убеждён, что, не сложив усилия всех государств, не наладив взаимовыгодное, равноправное сотрудничество, не получится решать столь сложные глобальные проблемы, не получится добиться успехов ни в борьбе с изменением климата, ни в противодействии терроризму и оргпреступности, ни в обеспечении устойчивого развития — Путин.

14:25 01.12.2021 «Поэтому мы призывали и будем призывать всех международных партнёров действовать коллективно и коллегиально, опираясь на центральную координирующую роль ООН и зафиксированные в её Уставе основополагающие принципы межгосударственного общения», — отметил Путин.

14:25 01.12.2021 Путин: «При этом выражаем обеспокоенность не только тем, что международное сообщество действует вразнобой и не может объединиться для решения по-настоящему важных проблем, но и тем, как ведут себя по отношению к нашей стране, к России некоторые наши партнёры, пытающиеся всячески сдерживать наше развитие, оказывать санкционное давление и, более того, нагнетать напряжённость у наших границ».

14:26 01.12.2021 Кстати, угроза на наших западных рубежах действительно нарастает, и об этом мы неоднократно говорили. Достаточно посмотреть, насколько близко к российским границам выдвинулась военная инфраструктура Североатлантического альянса. Для нас это более чем серьёзно — подчеркнул президент России Владимир Путин.

14:26 01.12.2021 В данной ситуации мы предпринимаем адекватные военно-технические меры. Но, повторю, не мы кому-то угрожаем, и обвинять нас в этом — с учётом реального положения дел, то есть сваливать вину, как у нас говорят, с больной головы на здоровую, — как минимум безответственно — считает российский президент.

14:26 01.12.2021 Выступая в МИД, уже подчёркивал, что перед нашей дипломатией сейчас стоит первоочередная задача добиваться предоставления России надёжных и долгосрочных гарантий безопасности, подчеркнул глава России.

14:27 01.12.2021 Путин: «В диалоге с Соединёнными Штатами и их союзниками будем настаивать на выработке конкретных договорённостей, исключающих любые дальнейшие продвижения НАТО на восток и размещение угрожающих нам систем оружия в непосредственной близости к территории России. Предлагаем начать на этот счёт предметные переговоры».

14:27 01.12.2021 Президент России Владимир Путин особо отметил: «Нам нужны именно правовые, юридические гарантии, поскольку западные коллеги не выполнили взятые на себя соответствующие устные обязательства. В частности, всем известно о дававшихся этих устных заверениях, что НАТО не будет расширяться на восток, но всё было сделано ровно наоборот. По сути, законные российские озабоченности в сфере безопасности были проигнорированы, и сейчас их продолжают игнорировать дальше».

14:28 01.12.2021 Мы для себя никаких особых условий не требуем. Понимаем, что любые договорённости непременно должны учитывать как интересы России, так и всех государств Евро-Атлантики. Спокойная, стабильная ситуация должна быть обеспечена для всех и нужна всем без исключения — отметил Владимир Путин.

14:28 01.12.2021 Путин: «Сказав это, хочу подчеркнуть, что Россия заинтересована именно в выстраивании конструктивного взаимодействия, в развитии равноправного международного сотрудничества, и это остаётся главным постулатом российской внешней политики. Надеюсь, что вы доведёте данный сигнал до руководства своих государств».

14:29 01.12.2021 На церемонии присутствовали главы двадцати дипломатических миссий. Президент России Владимир Путин сказал несколько слов об отношениях между Россией и каждым из представленных послами государств.

14:29 01.12.2021 Мы заинтересованы в развитии отношений со Словацкой Республикой на принципах добрососедства и уважения друг друга, с учётом духовной и культурной близости народов двух стран, общих страниц истории борьбы с нацизмом — Путин.

14:30 01.12.2021 Путин: «К сожалению, в настоящее время политические контакты ограничены. Но если словацкая сторона готова, то можно было бы вернуться к тому взаимовыгодному и конструктивному сотрудничеству, которое многие годы поддерживалось между нашими государствами и шло на пользу нашим народам».

14:31 01.12.2021 Всеобъемлющее стратегическое партнёрство России и Вьетнама охватывает политическую, экономическую и гуманитарную, многие другие сферы. «В ходе состоявшихся 30 ноября полезных и обстоятельных переговоров с президентом Нгуен Суан Фуком достигнуты договорённости о дальнейшем расширении российско-вьетнамской кооперации. Переговоры подтвердили, что позиции России и Вьетнама по актуальным вопросам международной повестки дня весьма близки или полностью совпадают», — подчеркнул глава российского государства.

14:31 01.12.2021 Путин: «Рассматриваем Нигерию как одного из ключевых партнёров России на африканском континенте, отношения с которым носят традиционно дружественный характер. С президентом Бухари мы беседовали в ходе прошедшего два года назад в Сочи саммита Россия — Африка. И надеемся, что нигерийское руководство поддержит российскую инициативу провести в 2022 году очередную встречу лидеров России и африканских государств».

14:31 01.12.2021 Президент России Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот. Цитата из видео. kremlin.ru.

14:32 01.12.2021 Выражаем надежду, что в дружественной нам Гвинейской Республике в ближайшее время стабилизируется политическая жизнь и будет достигнуто национальное согласие — Путин.

14:33 01.12.2021 Путин также отметил, что Россия многие годы является крупным инвестором в гвинейскую экономику: «Наши компании давно и успешно занимаются добычей и переработкой минерального сырья в Гвинее. На очереди реализация новых интересных проектов, в том числе в сфере энергетики, инфраструктуры, рыболовства и сельского хозяйства».

14:33 01.12.2021 «Выступаем за развитие сотрудничества с Федеративной Республикой Сомали. Ваше правительство предпринимает активные шаги по укреплению суверенитета и территориальной целостности страны, борется с терроризмом и экстремизмом, стремится создать условия для социально-экономического возрождения. И мы, конечно же, желаем, чтобы все эти усилия увенчались успехом», — сказал президент России Владимир Путин.

14:34 01.12.2021 Путин: «Поступательно развиваются отношения с Республикой Гана, наращивается взаимодействие в торговой и энергетической сфере, включая мирный атом. Совместно занимаемся добычей полезных ископаемых и углеводородов. И, конечно, продолжим готовить профессиональные кадры для различных отраслей ганской экономики».

14:38 01.12.2021 Россия будет добиваться юридических гарантий безопасности от НАТО. Об этом 1 декабря заявил президент России Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот президенту РФ послами иностранных государств. Читайте далее: Путин призвал Запад предоставить гарантии нерасширения НАТО на восток

14:40 01.12.2021 Угроза России на её западных рубежах в последнее время лишь нарастает. Об этом 1 декабря заявил президент России Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот президенту РФ послами иностранных государств. Читайте далее: «Для нас это более чем серьёзно» — Путин об угрозе НАТО для России

14:49 01.12.2021 Россия и Австрия выстраивают отношения на конструктивной и прагматичной основе, опираясь на принципы взаимного уважения и учёта интересов друг друга. Мы давние надёжные партнёры в торговой, инвестиционной и энергетической сфере. Несмотря на пандемию, растёт взаимный товарооборот. По итогам первого полугодия нынешнего года он увеличился на 26,5 процента — это хороший очень показатель, считает Путин.

14:49 01.12.2021 Владимир Путин: «Наша страна высоко ценит политику постоянного нейтралитета Австрии, а также авторитет Вены как общепризнанной переговорной площадки для многосторонней дипломатии».

14:50 01.12.2021 Благоприятные возможности имеются для расширения торгово-экономических связей с Исламской Республикой Мавританией, в частности в области морского рыболовства, где у России налажена тесная кооперация. «Мы высоко оцениваем значительный вклад вашей страны в борьбу с терроризмом в Сахаро-Сахельской зоне», — отметил Владимир Путин.

14:51 01.12.2021 Владимир Путин: «В 2022 году исполнится 30 лет установления дипломатических отношений с Таджикистаном — добрым другом и надёжным союзником России. В текущем году таджикистанские друзья успешно председательствовали в Шанхайской организации сотрудничества и Организации Договора о коллективной безопасности. Наши страны тесно взаимодействуют в рамках этих структур, а также в Содружестве Независимых Государств, координируют позиции по актуальным региональным проблемам».

14:51 01.12.2021 «С учётом непростой ситуации в соседнем Афганистане Россия оказывает содействие таджикистанским друзьям в области обеспечения безопасности, в том числе по линии программы модернизации вооружённых сил Таджикистана», — отметил Владимир Путин.

14:51 01.12.2021 Связи России с Республикой Союз Мьянма традиционно носят дружественный характер. Убеждены, что совместными усилиями мы можем и впредь развивать успешное взаимодействие на экономическом, военно-техническом и образовательном треках — сказал Путин.

14:52 01.12.2021 «Бразилия — один из важных стратегических партнёров России. Мы сообща работаем в рамках форума БРИКС и «Группы двадцати». С учётом того, что в 2022—2023 годах ваша страна получит статус непостоянного члена Совета Безопасности [Организации Объединённых Наций], будем более интенсивно сотрудничать на площадке ООН по актуальным вопросам глобальной повестки дня», — подчеркнул президент России Владимир Путин.

14:53 01.12.2021 Владимир Путин: «Дружественные отношения с Республикой Ангола прошли проверку временем. Главное, что мы вместе с ангольскими друзьями намерены всемерно развивать многоплановое сотрудничество, в том числе углублять политический диалог, продолжать совместную работу в торговой, инвестиционной и гуманитарной областях. Об этом, в частности, шла речь в ходе состоявшегося в октябре визита в Россию министра иностранных дел Анголы».

14:53 01.12.2021 Церемония вручения верительных грамот. Цитата из видео. kremlin.ru.

14:54 01.12.2021 «В этом году Италия успешно председательствовала в «Группе двадцати», провела весьма результативный саммит «двадцатки», посвящённый борьбе с пандемией, восстановлению мировой экономики и сохранению климата. Мы оказывали всестороннее содействие итальянскому председательству. Поддерживаем регулярный телефонный контакт с премьер-министром Драги для обсуждения насущных вопросов международной, региональной и двусторонней повестки дня», — сказал российский президент Владимир Путин.

14:54 01.12.2021 Путин: «С 2009 года Шри-Ланка участвует в работе Шанхайской организации сотрудничества в статусе партнёра по диалогу, вносит вклад в усилия по обеспечению безопасности евразийского региона, его устойчивого социально-экономического роста».

14:55 01.12.2021 «Развивается взаимодействие с Республикой Бенин. В частности, готовятся межправсоглашение о военном сотрудничестве и меморандум о взаимопонимании в спортивной области. Российские компании проявляют интерес к участию в совместных проектах на территории Бенина в сфере геологоразведки, энергетики, инфраструктуры», — отметил Владимир Путин.

14:56 01.12.2021 Путин: «Эквадор входит в тройку крупнейших внешнеторговых партнёров России в Латинской Америке. Важным фактором устойчивого развития эквадорской экономики являются стабильные поставки российских углеводородов. В свою очередь сельскохозяйственная продукция Эквадора широко представлена и пользуется спросом на российском рынке».

14:56 01.12.2021 «В нынешнем году исполнилось 30 лет с момента установления официальных дипломатических отношений России с Республикой Панама, и мы настроены продолжать политические контакты, торгово-инвестиционное и культурно-гуманитарное сотрудничество», — сказал российский президент.

14:58 01.12.2021 Панама привлекает внимание российского бизнеса как крупный логистический и финансовый центр, предоставляющий возможности для выхода с товарами, услугами и капиталами на весь обширный латиноамериканский регион — Путин.

14:59 01.12.2021 Владимир Путин: «Придаём большое значение контактам и сотрудничеству с Испанией, они развиваются довольно успешно. В следующем году совместно отметим 45-летие восстановления дипломатических отношений. Характерно, что, несмотря на пандемию, улучшаются показатели двустороннего товарооборота. Реализуются совместные проекты, поддерживается взаимовыгодный диалог на политическом уровне, а также весьма активные деловые и культурные связи».

14:59 01.12.2021 Россия помогает Сальвадору в развитии гидроэнергетики. Заинтересованы в дальнейшем расширении взаимного торгово-экономического сотрудничества, а также образовательных и профессиональных обменов — Путин.

15:00 01.12.2021 Также президент России Владимир Путин поздравил послов с предстоящим Новым годом: «Буквально штрихами коснулся отношений России с представленными вами государствами. Рассчитываю, что при вашем активном участии эти отношения будут наполняться новым содержанием, взаимовыгодными проектами, полезными инициативами и в целом динамично развиваться на благо народов наших стран, в интересах международной безопасности и стабильности. Искренне желаю вам успехов, крепкого здоровья и всего наилучшего. Не знаю, вряд ли удастся встретиться до Нового года в таком составе — Новый год уже не за горами. С приближающимися вас новогодними праздниками».

15:35 01.12.2021 Церемония вручения верительных грамот. Цитата из видео. Источник: kremlin.ru

16:12 01.12.2021 Президент России Владимир Путин посетил открывающийся в Москве центр искусства «Дом культуры «ГЭС-2». Компанию ему составили мэр Москвы Сергей Собянин и президент фонда современного искусства V-А-С, председатель правления «НОВАТЭК» Леонид Михельсон.

16:13 01.12.2021 Центр искусства «Дом культуры «ГЭС-2» откроется в начале декабря в здании бывшей электростанции. Объект, которому в 2009 году был присвоен статус памятника культуры, был приобретён частным учреждением культуры «Музей «Виктория — Искусство быть современным» (фонд современного искусства V-А-С), став его постоянной площадкой.

16:14 01.12.2021 «Дом культуры «ГЭС-2» вмещает в себя: выставочные площади, классы просветительских программ, студию звукозаписи, помещения мастерских, кинотеатр, концертный зал, библиотеку, аудитории для публичных мероприятий, резиденции художников, магазины, ресторан и кафе, детскую площадку.

16:19 01.12.2021 Бывшая ГЭС-2. (сс) Д. Гришкин. Пресс-служба мэра и правительства Москвы

16:19 01.12.2021 Посещая «Дом культуры «ГЭС-2», Владимир Путин осмотрел выставку исландского художника Рагнара Кьяртанссона «В Москву! В Москву! В Москву!», заинтересовался инсталляцией американского художника Джейсона Морана, а также проверил рояль, несколько раз нажав на клавишу.

16:32 01.12.2021 Путин рассказал председателю правления «НОВАТЭК» Леониду Михельсону, что на месте Дома культуры «ГЭС-2» был винно-соляной двор. И пошутил: «По запаху нашел, наверное». А Михельсон пообещал показать президенту, где раньше делали и хранили водку», сообщает РИА Kremlinpool.

17:22 01.12.2021 Во время посещения Дома культуры «ГЭС-2». kremlin.ru

19:08 01.12.2021 Владимир Путин проверяет рояль. Источник: kremlin.ru

20:33 01.12.2021 Церемония вручения верительных грамот. Цитата из видео. kremlin.ru