Москва, 1 декабря, 2021, 07:23 — ИА Регнум. Около половины жителей России (47%) отрицательно относятся к идее отказа от бумажных денег и перехода на безналичные формы расчёта. Об этом говорится в результатах опроса «Наличные деньги: запретить или оставить?», проведённого Всероссийским центром изучения общественного мнения.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

По данным ВЦИОМ, положительно идею запретить оплату бумажными деньгами оценивают только 26% респондентов.

Вместе с тем банковской картой при покупке товаров и услуг пользуются 45% граждан России. Ещё 28% используют наличный и безналичный расчёт на равных, а 26% предпочтут расплатиться за товары и услуги только бумажными деньгами.

Опрос проводился 8 ноября, в нём приняли участие 1,6 тыс. жителей России в возрасте от 18 лет. Максимальный размер статистической погрешности с вероятностью 95% не превышает 2,5%.