Тюмень, , 07:16 — REGNUM В Тюменской области с декабря 2021 года введут раздельный сбор отходов в некоторых учреждениях и торговых центрах. Об этом сообщает информационный центр правительства региона.

Раздельный сбор мусора Patrick

Урны и контейнеры с отдельными баками для стекла, пластика, бумаги и несортируемых отходов появятся в общеобразовательных учреждениях, торговых центрах и зданиях органов исполнительной власти. Урны разместят внутри помещений, контейнеры расположат возле зданий. После отходы направят на мусоросортировочный завод.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Тюменской области действует три мусоросортировочных завода и одна мусороперегрузочная станция.

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