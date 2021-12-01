Москва, , 07:15 — REGNUM Три военно-транспортных самолета Ил-76 Минобороны РФ прибыли в аэропорт афганской столицы Кабула, доставив в страну 36 тонн гуманитарного груза. Об этом 1 декабря сообщили в пресс-службе ведомства.

Кроме того, они должны будут вывезти из республики более 380 граждан России, Киргизии и афганских студентов, обучающихся в российских вузах. Кроме того, отмечается, что на самолетах прибыли бригады военных медиков, которые будут помогать эвакуируемым.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 ноября в Кабул на самолете прибыла первая партия гуманитарной помощи из РФ.

Читайте ранее в этом сюжете: В Афганистан прибыла первая партия гуманитарной помощи из России