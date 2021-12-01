Киев, 1 декабря, 2021, 07:13 — ИА Регнум. «Обвинительный акт» в отношении вице-адмирала, заместителя командующего Тихоокеанским флотом России Дениса Березовского направила в суд так называемая «прокуратура Автономной Республики Крым», созданная на Украине. Заявление было опубликовано 1 декабря пресс-службой украинского «ведомства».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина

Не упоминая имени Березовского в заявлении, так называемая «прокуратура» инкриминировала российскому вице-адмиралу «государственную измену» и дополнительно «создание и руководство преступной организацией».

В заявлении поясняется, что Александр Турчинов, исполнявший в марте 2014 года обязанности главы Украины, назначил Березовского на должность командующего ВМС страны. Однако он сразу же после назначения на данную должность сделал официальное заявление перед личным составом ВМС ВСУ и представителями СМИ, в котором отказался от выполнения каких-либо приказов Киева.

Этот поступок российского вице-адмирала так называемая «прокуратура» квалифицировала как «проведение подрывной деятельности против Украины».

Напомним, после отказа от должности командующего ВМС Украины, Березовский в тот же день принёс присягу на верность народу Крыма. В конце марта 2014 года глава Минобороны РФ Сергей Шойгу назначил Березовского заместителем командующего Черноморским флотом России. С 2018 года Березовский занимает должность заместителя командующего Тихоокеанским флотом. Звание вице-адмирала было присвоено ему в 2020 году.

Ранее ИА REGNUM сообщало о «вызове» службой безопасности Украины в Мариуполь главы Минобороны России Сергея Шойгу.