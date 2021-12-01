Березники, Пермский край, , 07:13 — REGNUM В Пермском крае завершилось расследование резонансного дела о вооруженном нападении старшеклассника на учителя в здании школы. Об этом сообщает СК России.

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По данным ведомства, проведенная психолого-психиатрическая экспертиза выявила у подростка психическое расстройство, которое лишало и лишает его способности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими. В суд вместе с материалами уголовного дела направлено постановление о применении к школьнику принудительных мер медицинского характера.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 21 мая 2021 года в школе Березников произошло ЧП. Ученик десятого класса во время урока напал с ножом на педагога. Учительница получила два ножевых удара в шею и была госпитализирована. В отношении подростка возбудили уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ («Покушение на убийство»).

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