Челябинск, 1 декабря 2021, 07:10 — REGNUM В Челябинске самолёт из Казани выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы. Об этом 1 декабря сообщает Уральская транспортная прокуратура.
Инцидент произошёл в 02:32 по местному времени. Самолёт «Bombardier» авиакомпании авиакомпании «UVT Aero» выкатился примерно на 2025 метров.
На борту лайнера находились 32 пассажира и три члена экипажа. Пострадавших нет. Самолёт тоже не получил видимых повреждений. Челябинская транспортная прокуратура проводит проверку по факту инцидента.