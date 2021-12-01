Челябинск, 1 декабря, 2021, 07:10 — ИА Регнум. В Челябинске самолёт из Казани выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы. Об этом 1 декабря сообщает Уральская транспортная прокуратура.

Взлетная полоса. Аэропорт Челябинска «Баландино»

Инцидент произошёл в 02:32 по местному времени. Самолёт Bombardier авиакомпании авиакомпании UVT Aero выкатился примерно на 20−25 метров.

На борту лайнера находились 32 пассажира и три члена экипажа. Пострадавших нет. Самолёт тоже не получил видимых повреждений. Челябинская транспортная прокуратура проводит проверку по факту инцидента.