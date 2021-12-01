Нью-Йорк, США, , 07:08 — REGNUM Основные индексы фондового рынка США завершили торги 30 ноября снижением на фоне новостей о распространении нового штамма коронавируса «Омикрон». Больше других потерял S&P 500.

Биржа Иван Шилов © ИА REGNUM

Так, к окончанию торгов на Уолл-стрит индекс Dow Jones понизился на 652,22 пункта (1,86%), до уровня 34 483,72 пункта. S&P 500 подешевел на 88,27 пункта (1,90%), упав до уровня 4567,00 пункта. Nasdaq к завершению дня понизился на 245,14 пункта (1,55%), до уровня 15 537,69 пункта.

Фьючерсы на нефть WTI к концу дня подешевели на $3,77 (5,39%), до уровня $66,18 за баррель.

Как сообщало ИА REGNUM, основные индексы фондового рынка США завершили торги 29 ноября ростом, восстанавливаясь после пятничного обвала, вызванного новостями о выявлении в Африке штамма коронавируса «Омикрон».

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