Рязань, 1 декабря, 2021, 07:07 — ИА Регнум. Арбитраж Рязанской области 13 января 2022 года начнёт рассмотрение иска Росприроднадзора к МУП «Водоканал» из города Касимова. С ответчика пытаются взыскать более 10,8 млн рублей, передаёт ИА REGNUM.

Суд

Приокское межрегиональное управление Росприроднадзора обратилось с претензией 23 ноября 2021 года. 30 ноября дело приняла судья Афанасьева. Сумма претензий составляет 10 822 357,56 рубля. Детали пока не сообщались.

По данным ЕГРЮЛ, водоканал города Касимова был учрежден в ноябре 2008 года администрацией городского округа. Уставный капитал — 122 247 рублей.

С августа 2015 года предприятие числится в стадии банкротства. Конкурсное производство ранее было продлено до 16 мая 2022 года.