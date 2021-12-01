Екатеринбург, 1 декабря, 2021, 07:05 — ИА Регнум. Свердловчанина оштрафовали за хранение опасных отходов. Теперь ему придётся выплатить 300 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе областного СКР.

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Следствие установило, что в течение трёх лет гендиректор коммерческого предприятия хранил на участке опасные отходы. В результате чего нанёс урон окружающей среде. Из-за халатности мужчины произошло заражение почвы нефтепродуктами, серой, свинцом, мышьяком и иными элементами более чем в 15 раз.

Суд признал свердловчанина виновным в хранении опасных отходов. Теперь мужчина выплатит штраф в размере 300 тысяч рублей.