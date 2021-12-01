Екатеринбург, , 07:03 — REGNUM В Екатеринбурге стоимость проезда в метро может вырасти до 42 рублей, об этом заявил заместитель мэра Алексей Бубнов на заседании комиссии по муниципальной собственности и экономическому развитию гордумы.

Метро. Екатеринбург

Anton Novoselov

Чиновник отметил, что себестоимость проезда в метро города составляет 42 рубля. Тарифы не повышали с 2018 года, однако затраты перевозчиков за это время увеличились. Бубнов подчеркнул, что часть средств на компенсацию стоимости проезда выделят из бюджета, поскольку по таким тарифам люди платить просто не готовы. Кроме того, вице-мэр сообщил что себестоимость проезда в автобусах, трамваях и троллейбусах города выше той, что горожане сейчас платят за поездку. Она составляет 37 рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Гортранс» обратился в Региональную энергетическую комиссию с запросом об увеличении стоимости проезда до 32 рублей. Решение по данному вопросу ещё не приняли.