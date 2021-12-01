Оренбург, , 07:02 — REGNUM В Оренбургской области 1 декабря большинство школьников учатся дистанционно. Это связанно с тем, что выпускники пишут итоговое сочинение.

Сочинение 2018god.net

Стоит отметить в регионе числится около 7 тысяч учеников выпускных классов. 1 декабря им создают комфортные условия. В Оренбурге на дистанционное обучение перевели учащихся пятых — десятых классов. В Орске восемь школ переводят на спецформат обучения, остальные учатся в штатном режиме. В Гае все школьники, за исключением выпускников, 1 декабря учатся во вторую смену.

Напомним, итоговое сочинение (изложение) является обязательным условием допуска выпускников к государственной итоговой аттестации. Для написания сочинения предоставляется 3 часа 55 минут. Для определения результата итогового сочинения (изложения) определена система зачёт/незачёт.