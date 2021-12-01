Мадрид, , 07:01 — REGNUM Конгресс депутатов Испании отклонил на пленарном заседании предложение о недоверии министру внутренних дел страны Фернандо Гранде-Марласке. Об этом пишет агентство EFE.

Конгресс депутатов. Испания Presidencia de la República Mexicana

Также депутаты не поддержали предложения партий «Голос» (Vox) и Partido Popular, которые просили выразить недоверие министру за пенитенциарную политику, проводимую коалиционным правительством PSOE и Podemos.

Это не первый раз, когда основные оппозиционные партии выносят на пленарное заседание запрос о вынесении недоверия. В данном случае партии обосновывают свою просьбу убийством девятилетнего мальчика Алекса в городе Лардеро заключенным, осужденным за сексуальное насилие и получившим условно-досрочное освобождение от судьи.