Вашингтон, , 06:57 — REGNUM Журналист Крис Куомо, который является братом бывшего губернатора штата Нью-Йорк Эндрю Куомо, странен от работы руководством телеканалом CNN. Об этом 29 ноября сообщили в пресс-службе телекомпании.

Логотип CNN Josh Hallett

Эндрю Куомо ушел со своего поста из-за обвинений в сексуальных домогательствах. В CNN отмечают, что Крис Куомо был отстранен на неопределенный срок из-за того, что в отношении его ведется расследование. В сообщении утверждается, что журналист якобы признался в том, что он помогал брату в период разбирательств по указанному делу.

Как сообщало ИА REGNUM, Эндрю Куомо ушел с поста губернатора штата Нью-Йорк 10 августа. 27 августа из-за связей с ним подала в отставку Тина Тчен, руководившая организацией Time's Up, которая ведет борьбу с сексуальными домогательствами.

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